Новости. Происшествия
07:15, 07 Июня 2017
фото: https://vk.com/avtokarelia10?w=wall-136165879_5802 и http://dtpptz.ru/dtp/popul/6117-na-prospekte-lenina-stolknulis-mototsiklist-i-krossover

ФОТО: На проспекте Ленина иномарка и мотоциклист столкнулись на встречке

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Серьезная авария произошла в Петрозаводске накануне около десяти часов вечера, на месте происшествия работали врачи "Скорой помощи".

Как сообщает сайт ДТП Петрозаводска и Карелии, авария с участием мотоциклиста и кроссовера Mazda CX-7 произошла во вторник в 21.45 на проспекте Ленина, у дома №24.

По одной из версий, произошло столкновение двигавшихся во встречных направлениях транспортных средств. Автомобиль двигался по проспекту Ленина вниз. Мотоциклист - в противоположном направлении.

От встречного столкновения с автомобилем мотоцикл отбросило вправо к краю проезжей части.

Транспортные средства получили механические повреждения. 

По информации портала для автолюбителей "Авто Карелия" в ДТП участвовали два автомобиля (см. фото). 

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Данные о пострадавших уточняются, однако, известно, что на месте происшествия работали врачи "Скорой помощи". 

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