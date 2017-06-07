ФОТО: На проспекте Ленина иномарка и мотоциклист столкнулись на встречке

Серьезная авария произошла в Петрозаводске накануне около десяти часов вечера, на месте происшествия работали врачи "Скорой помощи".

Как сообщает сайт ДТП Петрозаводска и Карелии, авария с участием мотоциклиста и кроссовера Mazda CX-7 произошла во вторник в 21.45 на проспекте Ленина, у дома №24.

По одной из версий, произошло столкновение двигавшихся во встречных направлениях транспортных средств. Автомобиль двигался по проспекту Ленина вниз. Мотоциклист - в противоположном направлении.

От встречного столкновения с автомобилем мотоцикл отбросило вправо к краю проезжей части.

Транспортные средства получили механические повреждения.

По информации портала для автолюбителей "Авто Карелия" в ДТП участвовали два автомобиля (см. фото).

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Данные о пострадавших уточняются, однако, известно, что на месте происшествия работали врачи "Скорой помощи".