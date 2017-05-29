21:30, 29 Мая 2017
ФОТО: На селфи супермодель в одном только ювелирном украшении
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Эмили Ратажковски продемонстрировала голое тело.
Американская модель и актриса Эмили Ратажковски разместила на своей страничке в Instagram фотографию, на которой она полностью обнаженная и с кулоном на шее, рассказывает ren.tv. Снимок оценили пользователи Сети. За короткое время около 800 тысяч пользователей поставили под ним свой "лайк".
По мнению подписчиков, модель разделась, чтобы обратить внимание на роскошное украшение.
Отметим, что это не первый случай, когда модель и актриса демонстрирует свое голое тело в Сети.
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