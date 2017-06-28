ФОТО: На Тайване нашли семью, члены которой не стареют

В социальных сетях набирают популярность фотографии семьи с Тайваня, члены которой совершенно не стареют, несмотря на свой возраст.

Об этом пишет Life со ссылкой на Daily Mail.

Например, 41-летняя Люр Хью, которая работает дизайнером интерьеров, совершенно не выглядит на свой возраст. Судя по внешнему виду, ей от силы 16–17 лет.



фото: © Daily Mail

У Люр есть две сестры, которым 36 и 40 лет. Обе они выглядят как минимум вдвое моложе своего возраста. Из-за такого феномена у девушек появилось довольно большое количество поклонников в социальных сетях, отмечает издание.

Как заявляют девушки, секрет их великолепного вида очень прост. Они пьют много воды и едят овощи. Кроме того, они никогда не употребляют в пищу сладкие напитки.

Одна из сестёр даже открыла свой собственный салон красоты, чтобы помогать девушкам оставаться молодыми и красивыми, как она сама.