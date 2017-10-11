13:59, 11 Октября 2017
ФОТО: На западе Карелии разбушевалась непогода
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В Лахденпохье фонарный столб упал на магазин.
Прогнозы карельских синоптиков об ухудшении погодных условий сбылись. 10 октября стихия разбушевалась: ночью порывы ветра местами достигали 15-18 м/с.
В сети появились фотографии последствий непогоды в западной части республики.
В Лахденпохье фонарь упал на крышу магазина. К счастью, по всей видимости, происшествие обошлось без серьезных последствий.
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