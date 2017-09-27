ФОТО: Наплавную переправу в Соломенное откроют в четверг

В Петрозаводске 28 сентября планируется открытие наплавной переправы Минобороны в Соломенное, старый мост будет открыт только для пешеходов.

Об этом было заявлено на межведомственном выездном совещании с участием представителей мэрии Петрозаводска, Минобороны, МЧС, ГИБДД, а также подрядных организаций, обслуживающих городские дороги.

По словам представителя Минобороны, грузоподъемность переправы составляет 60 тонн. Однако власти ограничат движение по понтону для транспорта с нагрузкой на ось свыше 5 тонн.

За переправой будут следить представители Минобороны и "Техрента", чтобы не пропускать большегрузный транспорт.

Исключение будет сделано только для пожарных автомобилей (нагрузка 24 тонны).

"Переправа открывается с завтрашнего дня. Думаю, завтра с утра", - сказала заместитель мэра Петрозаводска Юлия Мизинкова.

Старый мост перегородят бетонными блоками.

Движение по установленной переправе будет реверсивное.

Новая переправа не предназначена для пешеходов, поэтому люди будут переходить водоем по старому понтонному мосту до его демонтажа.

По словам представителей администрации Петрозаводска, монтаж нового моста займет двое суток. Вопрос с транспортировкой пешеходов на этот период пока решается.

В настоящее время периметр моста ограничен бетонными блоками, вдоль бортов проведено освещение, установленные новые знаки.

Как пояснила Мизинкова, согласно контракту, подрядчик должен смонтировать и сдать в эксплуатацию новый мост к 15 декабря. Сроки монтажа нового понтона пока не определены. Новый мост будет состоять из шести 12-метровых секций и двух по 6 метров. Сейчас изготовлены только две 12-метровые секции.