ФОТО: Наталья Штурм показала обнаженную грудь и распугала испанских туристов

50-летняя певица и писательница раскрепостилась на отдыхе за рубежом.

Исполнительница хита "Окончен школьный роман" Наталья Штурм уже несколько лет живет на две страны, сообщает "Комсомольская правда". Ее возлюбленный работает в Амстердаме, у певицы постоянные гастроли в Москве, поэтому иногда они вместе организовывают отпуск. В этот раз влюбленные выбрались вместе в Испанию, где 50-летнюю артистку, похоже, жаркое солнце привело к игривому настроению. И она даже опубликовала фотографию в своем инстаграме, где показала обнаженную грудь.

"По многочисленным просьбам сегодня я решила позагорать топлес. Через час я осталась на берегу одна – женщины увели своих испанцев. Я что, такая страшная?" – поделилась звезда в своем микроблоге.