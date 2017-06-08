Новости. Общество
20:20, 08 Июня 2017

ФОТО: Наталья Штурм показала обнаженную грудь и распугала испанских туристов

По теме

ФОТО: Голая женщина в хиджабе из американского флага
08.06.17 21:30
ФОТО: Наталья Штурм показала обнаженную грудь и распугала испанских туристов
08.06.17 20:20
ФОТО: Бывшая жена Прохора Шаляпина всколыхнула сеть целлюлитом
08.06.17 19:40
Все новости
Загрузка...

50-летняя певица и писательница раскрепостилась на отдыхе за рубежом.

Исполнительница хита "Окончен школьный роман" Наталья Штурм уже несколько лет живет на две страны, сообщает "Комсомольская правда". Ее возлюбленный работает в Амстердаме, у певицы постоянные гастроли в Москве, поэтому иногда они вместе организовывают отпуск. В этот раз влюбленные выбрались вместе в Испанию, где 50-летнюю артистку, похоже, жаркое солнце привело к игривому настроению. И она даже опубликовала фотографию в своем инстаграме, где показала обнаженную грудь.

"По многочисленным просьбам сегодня я решила позагорать топлес. Через час я осталась на берегу одна – женщины увели своих испанцев. Я что, такая страшная?" – поделилась звезда в своем микроблоге.

По теме

ФОТО: Голая женщина в хиджабе из американского флага
08.06.17 21:30
ФОТО: Наталья Штурм показала обнаженную грудь и распугала испанских туристов
08.06.17 20:20
ФОТО: Бывшая жена Прохора Шаляпина всколыхнула сеть целлюлитом
08.06.17 19:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2017, 10:25
Стало известно, когда отключат горячую воду в Петрозаводске
02.06.2017, 14:17
Синоптики рассказали, когда придет тепло в Карелию
05.06.2017, 07:20
Житель Карелии пожаловался Путину, что мы живем хуже некуда
02.06.2017, 11:45
Сроки отключения горячей воды в Петрозаводске перенесут из-за холодов
02.06.2017, 12:03
Зашли в тупик
04.06.2017, 10:07
Два человека погибли при подготовке джип-трофи в Карелии

Аналитика

Сегодня 11:10
Обществоведение
Скандал в профсоюзном семействе 3
Чем окончится спор за квадратные метры Дома профсоюзов Карелии?
Выборы для Парфенчикова 7
07.06.2017 11:52
"А если не можете – уходите!" 8
05.06.2017 10:45
Зашли в тупик
02.06.2017 12:03
Включайся! Тарифная линейка нового поколения от МегаФона
02.06.2017 11:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:56
Без политики
Презентация нового SKODA KODIAQ в салоне официального дилера SKODA "К-Моторс"
В прошедшие выходные официальный дилер Skoda "К-Моторс" презентовал Петрозаводску долгожданную новинку – первый семейный внедорожник* SKODA KODIAQ!  Смотрите, как это было
Карьяла день 5
Сегодня 10:17
Ни заказчиков, ни провокаторов 5
06.06.2017 10:58
Военком требует, чиновников задержали, "Черника" не поспеет 2
05.06.2017 16:20
архив чтиво

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (2)
Лебединое озеро
детям
Стойкий оловянный солдатик
детям
В кинотеатрах (8)
Мумия
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Чудо-Женщина
Чужой: Завет
Спасатели Малибу
Его собачье дело
Нелюбовь
Черная бабочка
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»