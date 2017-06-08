20:20, 08 Июня 2017
ФОТО: Наталья Штурм показала обнаженную грудь и распугала испанских туристов
По теме
Загрузка...
50-летняя певица и писательница раскрепостилась на отдыхе за рубежом.
Исполнительница хита "Окончен школьный роман" Наталья Штурм уже несколько лет живет на две страны, сообщает "Комсомольская правда". Ее возлюбленный работает в Амстердаме, у певицы постоянные гастроли в Москве, поэтому иногда они вместе организовывают отпуск. В этот раз влюбленные выбрались вместе в Испанию, где 50-летнюю артистку, похоже, жаркое солнце привело к игривому настроению. И она даже опубликовала фотографию в своем инстаграме, где показала обнаженную грудь.
"По многочисленным просьбам сегодня я решила позагорать топлес. Через час я осталась на берегу одна – женщины увели своих испанцев. Я что, такая страшная?" – поделилась звезда в своем микроблоге.
По теме
Выбор читателей
05.06.2017, 10:25
02.06.2017, 14:17
05.06.2017, 07:20
02.06.2017, 11:45
02.06.2017, 12:03
04.06.2017, 10:07
Аналитика
Сегодня 11:10
Обществоведение
Чем окончится спор за квадратные метры Дома профсоюзов Карелии?
07.06.2017 11:52
05.06.2017 10:45
02.06.2017 12:03
02.06.2017 11:20
Чтиво
Сегодня 11:56
Без политики
В прошедшие выходные официальный дилер Skoda "К-Моторс" презентовал Петрозаводску долгожданную новинку – первый семейный внедорожник* SKODA KODIAQ! Смотрите, как это было
Сегодня 10:17
06.06.2017 10:58
05.06.2017 16:20
Медиа
28.05.2017 17:11
Афиша
Завтра в театрах (2)
детям
В кинотеатрах (8)
Опрос
Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?
Комментарии