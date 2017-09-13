ФОТО: Необычный свадебный букет удивил интернет

Жительница Австралии по имени Пейдж Кирк опубликовала в Instagram фотографию со своей свадьбы, на которой видно, что невеста выбрала букет, составленный не из цветов, а из пончиков.

"Мы с моим мужем Стивеном решили, что у нас все будет по-другому - весело и беззаботно", - прокомментировала свой выбор женщина.

Видеозапись с появлением пончиков набрала более 5 тысяч просмотров. Комментаторы оценили чувство юмора невесты и отметили, что жениху очень повезло с возлюбленной, пишет "Российская газета".

Необычный букет был создан австралийской компаний Sydney Dessert Boxes, которая заранее провела конкурс, чтобы выбрать невесту, достойную букета из пончиков. Из 250 претендентов сотрудники фирмы выбрали именно Пейдж Кирк.

"Мы выбрали Пейдж потому, что нам очень понравился ее беззаботный подход к свадебный церемонии", - признались кондитеры.

The Australian Hero! Our donut bride has made headlines around the world for her donut bouquet! Here are the professional photos from @danielsuarezphotography Публикация от Dessert Boxes™ (@dessertboxes) Сен 12 2017 в 1:49 PDT