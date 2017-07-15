ФОТО: Неравнодушные горожане очистили от ржавчины фонтан в центре Петрозаводска
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В Петрозаводске фонтан, неподалеку от гостиницы "Северная", вновь засверкал чистотой благодаря группе молодых энтузиастов.
В социальной сети петрозаводчанин рассказал, как они с друзьями отмыли фонтан на пр.Ленина.
"В детстве я очень любил этот фонтан, - написал петрозаводчанин, - но в последние годы я ходил рядом с ним с каким-то омерзительным чувством внутри. Грязь, ржавчина, тлен.
Мы взяли губки, бутылку антиржавчины и летним вечером пошли мыть. Фонтан чист, почти как в 1993 году (когда его поставили и, кажется, с тех пор не мыли). Теперь, проходя рядом с ним, я чувствую радость".
Напомним, фонтан был поставлен у кафе "Нойбранденбург" в 1993 году, во времена вправления городом Сергея Катанандова. Этот фонтан получил, кстати, негласное название "Струя Катанандова" Говорят, мэр об этом знал, но не обиделся.
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