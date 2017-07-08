19:47, 08 Июля 2017
ФОТО: Несколько машин разбилось в Петрозаводске во время дрифта
По теме
Загрузка...
В центре Петрозаводска прошел фестиваль по дрифту, несколько машин разбились о бетонные блоки. Пилоты целы.
Сегодня на площади Кирова в Петрозаводске прошел чемпионат по дрифту.
Дрифтеры со всей страны показывают высший пилотаж.
Участниками чемпионата стали спортсмены из разных городов России.
Как сообщил корреспондент "Столицы на Онего", не обошлось и без аварий. Несколько машин разбились о бетонные блоки, выставленные в качестве ограждений.
"В этом году уровень пилотов выше, чем на прошлых гонках, и аварий меньше, чем в 2016-ом", - рассказали организаторы фестиваля.
Отметим, что сегодня в авариях пострадали только автомобили, пилоты целы, но очень расстроены, что их боевой конь выведен из строя.
Видео заездов смотрите здесь.
По теме
Выбор читателей
03.07.2017, 09:44
05.07.2017, 16:15
03.07.2017, 11:58
03.07.2017, 09:37
06.07.2017, 09:07
02.07.2017, 10:36
Аналитика
06.07.2017 10:33
Политкухня
Абсурдность обвинений в деле "Петропита".
06.07.2017 09:07
03.07.2017 11:58
03.07.2017 09:44
Чтиво
04.07.2017 12:03
Личное мнение
О нововведениях, касающихся мотоциклов и "шипов", рассказала заместитель председателя КРА "За безопасность дорожного движения" Жанна Беляева.
03.07.2017 17:06
30.06.2017 11:11
30.06.2017 09:42
Медиа
05.07.2017 14:35
Опрос
Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?
Комментарии