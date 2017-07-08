ФОТО: Несколько машин разбилось в Петрозаводске во время дрифта

В центре Петрозаводска прошел фестиваль по дрифту, несколько машин разбились о бетонные блоки. Пилоты целы.

Сегодня на площади Кирова в Петрозаводске прошел чемпионат по дрифту.

Дрифтеры со всей страны показывают высший пилотаж.

Участниками чемпионата стали спортсмены из разных городов России.

Как сообщил корреспондент "Столицы на Онего", не обошлось и без аварий. Несколько машин разбились о бетонные блоки, выставленные в качестве ограждений.

"В этом году уровень пилотов выше, чем на прошлых гонках, и аварий меньше, чем в 2016-ом", - рассказали организаторы фестиваля.

Отметим, что сегодня в авариях пострадали только автомобили, пилоты целы, но очень расстроены, что их боевой конь выведен из строя.

Видео заездов смотрите здесь.