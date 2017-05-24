ФОТО: Неудачное платье Ходченковой испортило ее появление на Каннском фестивале

Поклонники актрисы Светланы Ходченковой раскритиковали платье, в котором она появилась в Каннах.

Как пишет "Комсомольская правда", Светлана Ходченкова пришла на юбилейный показ 70-го Каннского фестиваля вместе с другими знаменитыми красавицами: Моникой Беллуччи, Умой Турман, Николь Кидман, Шарлиз Терон, Джессикой Честейн, Евой Лонгорией.

"Светлана когда-то тоже покорила Голливуд, снявшись вместе с Хью Джекманом в фильме "Росомаха: бессмертный". Своей красотой она ничуть не уступает первым дивам фабрики грез. Увы, эффектное дефиле актрисы по красной дорожке Канн не удалось: все испортило платье, которое Ходченковой подобрали стилисты", - отмечает газета.

По мнению издания, блестящая ткань наряда "убила" изысканную красоту Светланы: ее золотое платье выглядело слишком просто и дешево. Не спасали ситуацию и многочисленные воланы на спине – они явно перегружали образ и делали его нелепым.

Обсуждая платье Ходченковой, поклонники актрисы негодовали: руки бы оторвать ее стилисту! Наряд Светланы в соцсетях сравнили с чешуей рыбы, а воланы на спине – с гребнем дракона.

Помимо прочего, одна из главных звезд Каннского фестиваля – Моника Беллуччи – появилась в этот вечер на красной дорожке в похожем платье. Итальянская актриса тоже выбрала наряд из золотой ткани, очень напоминающей материал вечернего туалета Ходченковой.

Фото: Reuters