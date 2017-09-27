ФОТО: Невеста Баскова в вечернем платье пришла на футбол

Модель и телеведущая 34-летняя Виктория Лопырева эффектно появилась на матче "Спартака" с британским клубом "Ливерпуль".

Накануне в Москве состоялся матч между российским "Спартаком" и британским клубом "Ливерпуль". Поддержать наших футболистов приехали фанаты со всей страны, среди них оказалась модель и телеведущая 34-летняя Виктория Лопырева, пишет lady.

Своей любовью к этому виду спорта "Мисс Россия-2003" обязана бывшему супругу игроку сборной России Федору Смолову. Кроме того, с недавних пор Виктория является послом чемпионата мира по футболу 2018 года.

Кстати, в начале сентября в СМИ появилась информация о том, что Виктория закрутила романс игроком английского клуба "Манчестер юнайтед" и сборной Армении Генрихом Мхитаряном.

С 2013 по 2015 год модель была замужем за футболистом сборной России и клуба "Краснодар" Федором Смоловым, а летом в СМИ появилась информация, что певец Николай Басков якобы сделал Лопыревой предложение.

Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika) Сен 26 2017 в 1:45 PDT