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ФОТО: Ничего необычного, просто Киану Ривз приехал в соседний Питер

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В Санкт-Петербурге проходят съемки фильма "Сибирь", поклонники смогли увидеть Киану Ривза на улицах города и в аэропорту.

Судя по записям в интернете и той информации, которой располагают пользователи сети, в настоящее время в Санкт-Петербурге проходят съемки фильма "Сибирь", об участии Киану Ривза в котором стало известно несколько месяцев назад.

Как пишут поклонники актера, какие-то эпизоды из кинокартины нужно было отснять в аэропорту, поэтому там-то многим и удалось увидеть знаменитость. Кому-то удалось записать короткое видео, а кто-то успел сделать селфи со звездой.

Кроме этого, Киану Ривза успели отследить на улицах Питера непосредственно в момент съемок триллера.

Как сообщил Пятый канал, ранее трейлер фильма "Сибирь" с актёром в главной роли показали на Каннском фестивале. События разворачиваются на северо-востоке России, однако сам Ривз в интервью заявлял о том, что ленту снимают не в России, а в Канаде. Триллер Мэттью Росса расскажет историю о торговце алмазами из Америки, который приехал в Россию, чтобы их продать. 

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