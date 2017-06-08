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07:25, 08 Июня 2017

ФОТО: Новый глава госкомитета Карелии по дорожному хозяйству пришел в ужас от трассы Петрозаводск- Суоярви

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На дороге, которую новоиспеченный руководитель государственного комитета республики по дорожному хозяйству, транспорту и связи Евгений Пыленок проверил совместно с активистами ОНФ, он чуть не оставил зубы и не сломал спину.

Активисты карельского отделения Общероссийского народного фронта провели в рамках проекта "Дорожная инспекция/Карта убитых дорог" рейд по проблемным участкам трассы Петрозаводск-Суоярви, на состояние которой постоянно жалуются автомобилисты. Общественники вместе с представителями государственного комитета Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи проверили качество ремонта, проведенного на трассе в 2016 году, и работы, которые были запланированы до конца мая 2017 года.

"Наверное, тот исход, который произошел в прошлый вторник, закономерен (30 мая руководитель Управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин и его зам были арестованы по обвинению в получении многомиллионной взятки – прим ред.) .Судя по тому, что я увидел на дороге Петрозаводск-Суоярви, так нельзя, это беспредел", - сказал новый руководитель государственного комитета республики по дорожному хозяйству, транспорту и связи Евгений Пыленок.

"Жители Карелии не зря называют дорогу Петрозаводск – Суоярви "134 километра боли". На карте "убитых" дорог отмечено пока только два участка в Пряжинском районе, но, видимо, в ближайшее время появятся новые участки этой разбитой трассы, для чего нашими экспертами велась фотофиксация. Состояние дороги местами просто катастрофическое. И нам вполне понятны возмущения местных жителей, которые так долго ждали ремонта дороги. На дорожном полотне вновь появляются трещины, выбоины и ямы", - сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии Анна Лопаткина. 

Во время рейда появилось немало вопросов как к качеству выполненных работ по ямочному ремонту, так и к "карте ремонта дорог" по контракту 2016 года на 182 млн рублей. Согласно этому контракту, асфальт должны были обновить не везде, а выборочно, участками. Всего таких участков длиной от почти 2 км до 20 м. насчитывается 51. Общая протяженность участков - 22 км. 

"Проезжаешь по отремонтированному участку и тут же попадаешь на такой разбитый участок, что можешь с легкостью оставить колеса в ямах. Складывается впечатление, что тот, кто планировал ремонт, составлял техническое задание, не изучил трассу. Считаю, латать таким образом дорогу нельзя", - считает эксперт проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог"в Карелии Виталий Федотов. 

В ходе рейда также выяснялось, что план-график ямочного ремонта трассы в 2017 г. не выполняется. На некоторых участках ремонт должен быть закончен к 31 мая, но работы там даже не начинались. При этом графики выполнения данных работ до сих пор не откорректированы. 

"Понятно, что погодные условия не позволяли подрядным организациям вовремя приступить к ремонтным работам. Укладывание асфальта в снег не сделает дорогу качественной. Но почему Управление автодорог не реагировало на необходимость производить корректировку планов-графиков по ремонту многострадальной трассы? Новому руководству Государственного комитета Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи придется в оперативном порядке решать многие вопросы с дорогой Петрозаводск-Суоярви. Ряд поручений и сроки обозначались ими сразу в ходе рейда", - отметила Анна Лопаткина. 

Представители госкомитета потребовали от подрядной организации представить в ближайшее время откорректированные планы по ремонту трассы и видам работ. После согласования все ремонтные работы должны быть проведены в летний период. Ситуация с дорогой Петрозаводск-Суоярви остается на контроле активистов ОНФ в Карелии. По данным госкомитета, помимо ямочного ремонта в 2017 году. на трассе выполнят работы по укладке 16 км нового дорожного полотна. Сумма контракта порядка 100 млн рублей. 

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