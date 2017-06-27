15:18, 27 Июня 2017
ФОТО: Обновленная "Акватика" откроется 1 июля
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В Петрозаводске в водно-спортивном комплексе "Акватика" завершилась реконструкция.
Плановый ремонт спорткомплекса почти завершен, сообщил директор учреждения Алексей Исаев.
Гостей "Акватики" ждет несколько нововведений: в женской душевой обновили всю плитку, а любители сауны смогут оценить новую вагонку в помещении.
Также в большом бассейне внедрили уникальную систему очистки, что позволило улучшить качество воды.
Водно-спортивный комплекс работает по летнему режиму с 14.00 до 22.00.
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