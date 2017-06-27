ФОТО: Обновленная "Акватика" откроется 1 июля

В Петрозаводске в водно-спортивном комплексе "Акватика" завершилась реконструкция.

Плановый ремонт спорткомплекса почти завершен, сообщил директор учреждения Алексей Исаев.

Гостей "Акватики" ждет несколько нововведений: в женской душевой обновили всю плитку, а любители сауны смогут оценить новую вагонку в помещении.

Также в большом бассейне внедрили уникальную систему очистки, что позволило улучшить качество воды.

Водно-спортивный комплекс работает по летнему режиму с 14.00 до 22.00.