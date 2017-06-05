ФОТО: Очень смелый снимок пятой точки

Модель из США не волнуется о том, что о ней думают.

Американская модель plus-size Эшли Грэм опубликовала на своей официальной странице в Instagram очень смелую фотографию себя со спины, сообщает ren.tv.

На снимке девушка запечатлена в купальнике. Она выставила ногу так, что ее достоинства видны в мельчайших подробностях – модель буквально "завалила" ими горизонт.

Мнения интернет-пользователей по этому поводу разошлись. Одни восхитились естественной красотой и женственностью модели, но некоторые отреагировали на снимок негативно ("эти фотографии отвратительны", "избыточный вес является нездоровым"). Фото набрало более 265 тысяч "лайков".

Саму Эшли, судя по всему, мало волнует то, что думают о ней другие. Девушка активно выступает за то, чтобы в мире ценили красоту женщин с разными фигурами.