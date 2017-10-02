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Новости. Общество
21:30, 02 Октября 2017

ФОТО: Очередная выходка Ксении Собчак возмутила пользователей

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35-летняя светская львица Ксения Собчак продолжает эпатировать публику необычными образами.

Пару дней назад на своей страничке в социальной сети Инстаграм она выложила фотографию, на которой предстала перед пользовании в виде "усталой, но ещё следящей за собой, несущей мясо женщиной с яйцами" из лихих 90-х.

Для лука Ксюша облачилась в обвисшую юбку, видавший виды желтый свитер и бесформенное пальто. Образ домохозяйки времен перестройки дополняла сетчатая авоська, набитая продуктами и огромная клетчатая сумка, с которой когда-то челноки мотались за товаром в Турцию.

Тогда подписчики ее блога с юмором отнеслись к ее образу, пишет uznayvse.

Однако последнее фото Собчак, опубликованное в ее блоге, вызвало нескрываемое раздражение и даже гнев среди подписчиков. На снимке девушка, облаченная в дешевые вещи, гордо вышагивала по рыночному ряду среди половинчатых манекенов, одетых в разноцветные штаны.

"Такое чувство что смеётся над людьми которые одеваются на рынках", "Кто бы была без папиных денег", "Правда устроили из людей посмешище!!! Как же вы живёте то быдлочко?", "Я думаю Бог Ее накажет. Природа, конечно уже наказала, но ей все мало. Плохой она человек", "Нет на ней креста. Ее плохо воспитали, у нее нет нравственных ценностей. А между прочим, большинство женщин и девушек, одевающихся на рынке, выглядят несравненно лучше этой лошади", - писали возмущенные читатели.

По подиуму!!! #модныйприговор90х #моднаямода

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

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