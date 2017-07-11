21:30, 11 Июля 2017
ФОТО: Ольга Бузова показала обгоревшую в Крыму грудь
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Телеведущая и певица Ольга Бузова порадовала многомиллионную армию поклонников снимком своей голой груди. Артистка пожаловалась, что сгорела в Крыму, и предъявила провокационное фото как доказательство.
Бузова сообщила в Instagram, что провела незабываемые день и ночь в Ялте. В Крым бывшая звезда отправилась не отдыхать. С недавнего времени Ольга пользуется сумасшедшей популярностью в качестве певицы, отмечают "Дни.ру".
Ольга Бузова, фото: instagram.com/buzova86
Добросовестно отработав выступление, Бузова позволила себе на следующий день понежиться на солнце у бассейна. При этом телеведущая посетовала, что всего за час отдыха под прямыми лучами она умудрилась сгореть. В качестве доказательства артистка показала поклонникам свою красно-белую грудь.
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