ФОТО: Ольга Бузова показала обгоревшую в Крыму грудь

Телеведущая и певица Ольга Бузова порадовала многомиллионную армию поклонников снимком своей голой груди. Артистка пожаловалась, что сгорела в Крыму, и предъявила провокационное фото как доказательство.

Бузова сообщила в Instagram, что провела незабываемые день и ночь в Ялте. В Крым бывшая звезда отправилась не отдыхать. С недавнего времени Ольга пользуется сумасшедшей популярностью в качестве певицы, отмечают "Дни.ру".



Ольга Бузова, фото: instagram.com/buzova86

Добросовестно отработав выступление, Бузова позволила себе на следующий день понежиться на солнце у бассейна. При этом телеведущая посетовала, что всего за час отдыха под прямыми лучами она умудрилась сгореть. В качестве доказательства артистка показала поклонникам свою красно-белую грудь.