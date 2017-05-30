ФОТО: Отказавшаяся от сахара 70-летняя женщина выглядит вдвое моложе своих лет

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19:10, 30 Мая 2017
фото: Supplied

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Семидесятилетняя жительница Австралии, отказавшаяся от сахара, показала подтянутую фигуру на пляже.

Как пишет портал Lady со ссылкой на Daily Mail, австралийка Каролин Хартц исключила из своего рациона сахар 28 лет назад. Она считает, что именно это позволило ей сохранить фигуру в отличной форме.


фото: Supplied

Хартц стала примером для подражания для многих женщин. 70-летняя женщина выглядит гораздо моложе своих лет и с удовольствием демонстрирует подтянутую фигуру.

Каролин старается питаться пять раз в день. Ее ежедневный рацион включает в себя фрукты, овощи, рыбу, курицу, орехи, яйца и другие полезные продукты. Вечером австралийка съедает два кусочка горького шоколада.

Кроме того, большое внимание Хартц уделяет сну: она стареется спать не менее восьми часов в сутки. А по утрам Каролин медитирует. По ее словам, это дает ей заряд бодрости на целый день.

Отметим, что у Каролин трое детей. Кроме того, она создала свою собственную компанию по производству десертов, не содержащих сахар.

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