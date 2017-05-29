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20:20, 29 Мая 2017
фото: http://www.intouchweekly.com

ФОТО: Памела Андерсон похвасталась пышным бюстом в откровенном платье

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Памела Андерсон стала главной звездой модного показа Formula 1's Amber Lounge Fashion Show в Монако.

Как пишет "Комсомольская правда", Памела выбрала для светского мероприятия облегающее платье с необычным декольте. Наряд ассиметричного кроя держался на блестящей бретельке, предельно обнажая знаменитый бюст Памелы четвертого размера.

фото: Global Look Press

"Когда-то, к слову, у нее был шестой, но, поняв, что жить с такой грудью очень сложно, Андерсон уменьшила ее на пару размеров. Именно пышный бюст обеспечил блондинке титул самой любимой модели "Плейбоя" - первый раз он украсил обложку мужского журнала в 1989 году. С тех пор Памела появлялась на обложке издания еще 13 раз", - отмечает газета.

На показе Памела сидела в почетном первом ряду рядом с гонщиком Формулы 1 Эдди Ирвайном. Блондинка вовсю флиртовала с симпатичным ирландцем и заразительно смеялась его шуткам.

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