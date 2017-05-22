ФОТО: Памела Андерсон шокировала Канны своей новой внешностью

Популярная в прошлом американская актриса и модель, а ныне защитница животных Памела Андерсон неприятно удивила поклонников своим внешним видом.

В Каннах, куда она прибыла на кинофестиваль, все обратили внимание на изменившиеся черты лица секс-символа 1990-х, отмечает "Московский комсомолец".



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Чрезмерно натянутый лоб, слишком задранные брови, припухшие щеки недвусмысленно указывают на пластические операции, сходятся во мнении блогеры.