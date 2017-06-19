Новости. Экономика
07:25, 19 Июня 2017

ФОТО: Парфенчиков побывал в пекарне и сыроварне и обещал помочь "толковым предпринимателям"

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В ходе рабочей поездки в Пряжинский район руководитель Карелии Артур Парфенчиков побывал на двух малых предприятиях – в пекарне и сыроварне.

О своей поездке Артур Парфенчиков рассказал на странице в соцсетях.

"Сегодня был на двух предприятиях: небольшой пекарне и семейной сыроварне, - поделился Артур Парфенчиков. - Толковые предприниматели. Есть четкий план развития производства, четкое позиционирование, масса идей диверсификации. Они хотят и готовы работать, но подчас их инициатива сталкивается с бюрократией и сетевыми гигантами. Мне и правительству республики необходимо облегчить жизнь предпринимателям для их развития. Необходимо оказывать помощь и поддержку частным предпринимателям. Помогая им сегодня, мы получаем доход в бюджет завтра".

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Комментарии

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Доктор Лень
2017-06-19 09:09:18
Надо было ещё на ПЛВЗ заглянуть (у Неравнодушного прощения прошу))
Гарик
2017-06-19 08:40:33
Как точно подметил (а) majan
2017-06-19 01:39:11
Ещё толком не начал, но уже надоел ...
Герман
2017-06-19 08:35:19
Что то он много уже наобещал ,кругом и везде. Не надорвался бы , труженик .Надо посмотреть остались ли деньги в бюджете.
ненец
2017-06-19 09:08:37
Герман, обещал политикой не заниматься. :) А что это, борьба с бюрократией, если не политика?
Художественный свист на воробьёв.
То ли ещё будет! Кадр!
новый
2017-06-19 08:19:37
А где браконьеры? Обещал наловить целый мешок.
8yh89j0
2017-06-19 07:53:58
Ну так то забыли еще написать, что к нему на встречу в принудительном порядке согнали всех госсотрудников, а местным депутатам раздали бумажки с вопросами на которые он типа отвечал! КПСС отдыхает сказали адекватные жители Пряжи! Короче за Тараканова голосуем, ХУЖЕ быть уже не может!
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