07:25, 19 Июня 2017
ФОТО: Парфенчиков побывал в пекарне и сыроварне и обещал помочь "толковым предпринимателям"
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В ходе рабочей поездки в Пряжинский район руководитель Карелии Артур Парфенчиков побывал на двух малых предприятиях – в пекарне и сыроварне.
О своей поездке Артур Парфенчиков рассказал на странице в соцсетях.
"Сегодня был на двух предприятиях: небольшой пекарне и семейной сыроварне, - поделился Артур Парфенчиков. - Толковые предприниматели. Есть четкий план развития производства, четкое позиционирование, масса идей диверсификации. Они хотят и готовы работать, но подчас их инициатива сталкивается с бюрократией и сетевыми гигантами. Мне и правительству республики необходимо облегчить жизнь предпринимателям для их развития. Необходимо оказывать помощь и поддержку частным предпринимателям. Помогая им сегодня, мы получаем доход в бюджет завтра".
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