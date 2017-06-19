ФОТО: Парфенчиков побывал в пекарне и сыроварне и обещал помочь "толковым предпринимателям"

В ходе рабочей поездки в Пряжинский район руководитель Карелии Артур Парфенчиков побывал на двух малых предприятиях – в пекарне и сыроварне.

О своей поездке Артур Парфенчиков рассказал на странице в соцсетях.

"Сегодня был на двух предприятиях: небольшой пекарне и семейной сыроварне, - поделился Артур Парфенчиков. - Толковые предприниматели. Есть четкий план развития производства, четкое позиционирование, масса идей диверсификации. Они хотят и готовы работать, но подчас их инициатива сталкивается с бюрократией и сетевыми гигантами. Мне и правительству республики необходимо облегчить жизнь предпринимателям для их развития. Необходимо оказывать помощь и поддержку частным предпринимателям. Помогая им сегодня, мы получаем доход в бюджет завтра".