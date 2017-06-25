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10:08, 25 Июня 2017

ФОТО: Парфенчиков поздравил мусульман Карелии с праздником Ураза-байрам

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Врио главы Карелии Артур Парфенчиков стал первым руководителем республики, который посетил мусульманскую общину.

"Поздравляю всех мусульман Карелии с праздником Ураза-байрам, традиционно отмечающийся в честь окончания поста в месяц Рамадан, - написал Артур Парфенчиков в Сети на своей странице, - сегодня посетил и лично поздравил прихожан на праздничной молитве в культурно-духовном центре мусульман".

Отметим, что в интервью редактору "Столицы на Онего" Артур Парфенчиков признался, что он первый руководитель республики, который посетил мусульманскую общину.

"Я пошел туда, чтобы познакомиться с руководителем, узнать о проблемах, ведь мусульманская община в Карелии ведет очень большую социальную работу. Это произошло после митинга против террора, который был организован в Петрозаводске в начале апреля. Мне очень понравилось выступление муфтия, на мой взгляд, оно было самым сильным на том мероприятии, и мне сразу же захотелось поговорить с ним, он очень интересный человек. Я достаточно хорошо знаю ислам, много бывал на Кавказе, даже жил там какое-то время. Кстати, у меня много друзей, которые исповедуют ислам. В том числе, это известные руководители, с которыми я поддерживаю достаточно близкие отношения - Рамзан Кадыров, Юнус-Бек Евкуров, Рашид Темрезов, Мурат Кумпилов.
Среди моих друзей-мусульман есть люди, которых я бы в первую очередь, как говорится, взял в разведку. Вы, наверное, помните Магомета Мусаева, которым был моим помощником в прокуратуре и следователем по особо важным делам. Сейчас он заместитель главного судебного пристава в Дагестане. Вот таких людей нам очень не хватает в Карелии".

 

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Комментарии

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новый
2017-06-25 13:11:00
Перед рамзанчиком отчитался. Все чехи в гости будут нам. В Кондопогу .
Онего
2017-06-25 12:27:16
Спасиба дарагой, на все воля Аллаха.
Муслим
2017-06-25 12:22:51
Что-то радости на лицах мусульман нет, зато "врио" совсем наоборот,если честно,то как-то всё это настораживает,не зря на день города вся Пушкинская в "клетку превратилась" и кругом полиция.....лет 30 назад об этом даже не думали....как поменялись времена....одни гнутся перед другими....уже в открытую...жаль Карелию родную...
grigorjev
2017-06-25 11:52:58
Что такое лицемерие? Глава республики (Конституция ст. 47) "обеспечивает исполнение Конституции РФ... законов Республики Карелия". А. Парфенчиков пренебрег обязанностями. Он "закрыл глаза" на нарушения законов по самобытности Карелии, прежних и нынешних гос. чиновников! Думаю, каждый понимает, что это означает для А. Парфенчикова. Кстати, для Кадырова, Евкурова и других руководителей Северного Кавказа защита самобытности коренных народов - святое! А в Карелии - шиворот-навыворот...
mentor
2017-06-25 10:58:22
Чистосердечно признался?
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