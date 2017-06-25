ФОТО: Парфенчиков поздравил мусульман Карелии с праздником Ураза-байрам

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков стал первым руководителем республики, который посетил мусульманскую общину.

"Поздравляю всех мусульман Карелии с праздником Ураза-байрам, традиционно отмечающийся в честь окончания поста в месяц Рамадан, - написал Артур Парфенчиков в Сети на своей странице, - сегодня посетил и лично поздравил прихожан на праздничной молитве в культурно-духовном центре мусульман".

Отметим, что в интервью редактору "Столицы на Онего" Артур Парфенчиков признался, что он первый руководитель республики, который посетил мусульманскую общину.

"Я пошел туда, чтобы познакомиться с руководителем, узнать о проблемах, ведь мусульманская община в Карелии ведет очень большую социальную работу. Это произошло после митинга против террора, который был организован в Петрозаводске в начале апреля. Мне очень понравилось выступление муфтия, на мой взгляд, оно было самым сильным на том мероприятии, и мне сразу же захотелось поговорить с ним, он очень интересный человек. Я достаточно хорошо знаю ислам, много бывал на Кавказе, даже жил там какое-то время. Кстати, у меня много друзей, которые исповедуют ислам. В том числе, это известные руководители, с которыми я поддерживаю достаточно близкие отношения - Рамзан Кадыров, Юнус-Бек Евкуров, Рашид Темрезов, Мурат Кумпилов.

Среди моих друзей-мусульман есть люди, которых я бы в первую очередь, как говорится, взял в разведку. Вы, наверное, помните Магомета Мусаева, которым был моим помощником в прокуратуре и следователем по особо важным делам. Сейчас он заместитель главного судебного пристава в Дагестане. Вот таких людей нам очень не хватает в Карелии".