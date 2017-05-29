ФОТО: Парфенчиков прошел под землей в горном парке "Рускеала"

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А еще глава Карелии проверил, как строится дорога к парку.

Как рассказал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, в рамках рабочей поездки в Сортавальский район, ему удалось плодотворно пообщаться с представителями бизнес-туризма в Приладожье. Глава региона обсудил с предпринимателями программу развития туристско-рекреационного кластера "Южная Карелия".

"В этом году у нас запланированы три объекта: автодороги к горному парку "Рускеала" и памятнику природы "Белые мосты", а также дноуглубительные работы в "Ладожской усадьбе", - рассказал руководитель региона.

Артур Парфенчиков посетил два объекта из этой программы - парк "Рускеала" и "Белые мосты".

"Прошлись по маршрутам парка, проверили как строится дорога, и, в целом, удовлетворение, от увиденного, есть. Удалось обсудить проблемные точки. Оба этих проекта крайне важны для привлечения новых туристов в Карелию".

Как уточнила пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк, в этом году в горном парке "Рускеала" открывается новый подземный туристический маршрут.

"Мы оказались в числе первопроходцев, - поделилась пресс-секретарь. - Алексей Лесонен (министр культуры Карелии – прим. Столицы на Онего) пугал летучими мышами, но обошлось".

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