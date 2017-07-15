ФОТО: Парфенчиков спас ребенка от дождя

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Новости. Общество
10:42, 15 Июля 2017
фото: Фото: правительство РК

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На праздновании Дня металлурга в Костомукше врио главы Карелии Артур Парфенчиков поделился зонтом с мальчиком.

В минувшую пятницу 14 июля врио главы Карелии Артур Парфенчиков совершил рабочую поездку в Костомукшу, где поздравил жителей города горняков с 35-летием горно-обогатительного комбината и Днем металлурга.

Торжественные мероприятия прошли в культурно-спортивном центре "Дружба", где собрались работники подразделений ведущего карельского предприятия металлургической отрасли − АО "Карельский окатыш". На торжественном вечере состоялось награждение лучших работников комбината.

Праздник продолжился на большой площади культурно-спортивного центра "Дружба". Там чествовали ветеранов предприятия и нынешних передовиков производства, прошли церемонии зажжения "Огня трудовой славы" и вручения переходящего знамени комбината.

Во время проведения праздничных мероприятий начался сильный дождь, но, несмотря на непогоду, Артур Парфенчиков, оказавшийся без зонта, не покинул стадион.

Через некоторое время врио главы Карелии принесли зонт, а он раскрыл его и стал держать над мальчиком, который стоял рядом.

 

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Комментарии

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2017-07-15 11:49:55
Петеляева на вокзале дала нищему пять рублей, Ульянов перевел бабушку через дорогу, а Беседный наконец-то забил гвоздь в квартире. Пишите про всех, а не только про Парфенчикова.
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