ФОТО: Парфенчикову подарили согнутые силачами гвозди – тожества в Олонце продолжаются

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков принял участие в основных праздничных меропритиях, а также прошел по Историческому переулку, сыграл в городки с купцом Паккайне и зашел на городской стадион.

Парфенчиков в сопровождении главы администрации Олонецкого района Сергея Прокопьева прошел по основным местам празднования. Вместе с героем карельских сказок купцом Паккайне руководитель региона сыграл в городки в Историческом переулке. На стадионе, где разворачивались основные спортивные события, Артур Парфенчиков посмотрел показательные выступления юных спортсменов из олонецкого клуба "Боец".

Также он встретился с легендарным карельским боксером, чемпионом СССР Николаем Разумовым.

Успешный пауэрлифтер, тренер сборной Карелии по этому виду спорта Александр Каширин продемонстрировал технику выполнения силовых упражнений и подарил руководителю республики оригинальный сувенир – согнутые руками гвозди.

По пути к Дому культуры официальная делегация прошла по улице мастеров и ярмарочной площади, где можно было увидеть традиционные карельские изделия и другую продукцию местных производителей.