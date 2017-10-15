Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
09:13, 15 Октября 2017

ФОТО: Парк "Зеленый берег" в Петрозаводске погрузился во тьму

По теме

Бастрыкин допустил возвращение смертной казни в России
15.10.17 15:04
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Карелии
15.10.17 13:39
ФОТО: Дорога и мост к поселкам на юге Карелии полностью убиты
15.10.17 12:52
Все новости
Загрузка...

В парке, торжественно открытом месяц назад на Перевалке, с 13 октября не работает освещение.

Благоустроенная в рамках республиканской программы поддержки местных инициатив парковая зона в районе улицы Софьи Ковалевской недолго радовала жителей микрорайона Перевалка.

"С пятницы 13-го не работает освещение. До этого момента проходящих по тропинке выгуливаемых собак било током, они отскакивали. Людей не било, так как в обуви. Вероятно, подземный кабель плохо заизолирован и после обильных дождей стал коротить. И не удивительно - лужи на каждом шагу", - пишут жители Перевалки в паблике "Красивый Петрозаводск".

Напомним, благоустройство территории парка началось в 2016 году в рамках республиканской программы поддержки местных инициатив. Первый этап работ включал формирование дорожек, установку освещения, уличных тренажеров, беседки и скамеек, обустройство входной зоны. В этом году на территории парка проявилась первая в городе площадка для выгула и дрессировки собак, установлен мостик через реку Неглинка, продолжены работы по отсыпке дорожек и установке освещения.

Сегодня парку "Зеленый берег", где недавно появилась "Аллея строителей", грозит и подтопление. По мнению жителей Перевалки, если не внести изменений в проектную документацию строительства дороги рядом с домами на улице Софьи Ковалевской, то пострадает как сквер ЖК "Город солнца", так и парк "Зеленый берег". В настоящее время происходит искусственное заболачивание территории жилищного комплекса из-за идущего рядом строительства.

По теме

Бастрыкин допустил возвращение смертной казни в России
15.10.17 15:04
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Карелии
15.10.17 13:39
ФОТО: Дорога и мост к поселкам на юге Карелии полностью убиты
15.10.17 12:52
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
pupsik
2017-10-15 15:21:51
Главное для нынешней мэрии - отпиариться? Чтобы ленточку разрезать, акцию провести, в медиарейтинг попасть?
pupsik
2017-10-15 15:20:23
2016-2017 : "Комфортная среда?" Кривые "кладбищенские оградки" на Ленина, проблемные дорожки в "ямке" , непонятное "качество" на дорогах - при том, что денег-то потрачено - сотни миллионов.
Хаос
2017-10-15 13:53:49
Этот парк, как и другие парки, детские и игровые площадки построены с нарушением строительных и санитарных норм.
Весна покажет что останется и как криво будет стоять.
А если провести аудит и финансовую проверку то всплывет столько интересного.
бармалей
2017-10-15 12:20:13
ну так а чего - сначала микрорайон во тьме, теперь парк.. на очереди - вся Перевалка... Выборы прошли - власти теперь будет абсолютно наплевать на проблемы, равно как и на выполнение данных обещаний решить вопрос.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.10.2017, 15:03
Медведь задрал человека на даче под Петрозаводском
09.10.2017, 14:57
Сотрудник ГИБДД убил себя в Петрозаводске
12.10.2017, 16:27
О моей зарплате
10.10.2017, 15:48
Синоптики рассказали, когда в Карелии пойдет первый снег
10.10.2017, 15:51
Воспитанница детдома покончила жизнь самоубийством в заброшенном ДК Кондопоги
10.10.2017, 10:48
Стали известны подробности нападения медведя на дачника под Петрозаводском

Аналитика

13.10.2017 15:35
Тема недели
Сборы жуткого урожая 6
Массовую гибель норок на звероферме под Пряжей уже не остановить, констатируют специалисты.
"Можем повторить!" 6
13.10.2017 14:32
Катастрофическое непонимание 50
10.10.2017 10:58
ПКС-Водоканал призывает не копить долги 1
09.10.2017 11:18
"Победитель выборов был определен еще в феврале" 26
06.10.2017 11:05
Вся аналитика

Чтиво

12.10.2017 16:27
Личное мнение
О моей зарплате 15
Лауреат республиканского конкурса "Учитель года", преподаватель информатики из Сегежи  Виталий Меньшиков  рассказал, какую хорошую зарплату он получает.
Конкуренция? Не думаю!
12.10.2017 14:44
"Я бы запретила работающий телевизор во всех публичных местах" 21
06.10.2017 11:54
Город строгого режима 1
02.10.2017 14:19
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?

Афиша

Сегодня в городе (3)
Крым
Сергей Лазарев: "The Best"
детям
Оно
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»