ФОТО: Парк "Зеленый берег" в Петрозаводске погрузился во тьму

В парке, торжественно открытом месяц назад на Перевалке, с 13 октября не работает освещение.

Благоустроенная в рамках республиканской программы поддержки местных инициатив парковая зона в районе улицы Софьи Ковалевской недолго радовала жителей микрорайона Перевалка.

"С пятницы 13-го не работает освещение. До этого момента проходящих по тропинке выгуливаемых собак било током, они отскакивали. Людей не било, так как в обуви. Вероятно, подземный кабель плохо заизолирован и после обильных дождей стал коротить. И не удивительно - лужи на каждом шагу", - пишут жители Перевалки в паблике "Красивый Петрозаводск".

Напомним, благоустройство территории парка началось в 2016 году в рамках республиканской программы поддержки местных инициатив. Первый этап работ включал формирование дорожек, установку освещения, уличных тренажеров, беседки и скамеек, обустройство входной зоны. В этом году на территории парка проявилась первая в городе площадка для выгула и дрессировки собак, установлен мостик через реку Неглинка, продолжены работы по отсыпке дорожек и установке освещения.

Сегодня парку "Зеленый берег", где недавно появилась "Аллея строителей", грозит и подтопление. По мнению жителей Перевалки, если не внести изменений в проектную документацию строительства дороги рядом с домами на улице Софьи Ковалевской, то пострадает как сквер ЖК "Город солнца", так и парк "Зеленый берег". В настоящее время происходит искусственное заболачивание территории жилищного комплекса из-за идущего рядом строительства.