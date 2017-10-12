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Новости. Политика
08:05, 12 Октября 2017

ФОТО: Пенсионеры из Петрозаводска собрали коллекцию из двух тысяч советских открыток к Дню Великого Октября

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В карельском отделении КПРФ открылась выставка художественных открыток, посвященная 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

Как рассказал депутат Заксобрания от КПРФ Валерий Шоттуев, коллекцию открыток к празднику Великого Октября ему передали ветераны компартии из Петрозаводска Иван Егорович Емельянов и его супруга Инна Максимовна.

Иван Егорович много лет отдал работе в лесной промышленности Карелии, был директором Кондопожского леспромхоза, первым секретарем Кондопожского райкома КПСС, первым заместителем председателя Совета Министров Карельской АССР. Супруга Инна Максимовна всю жизнь трудилась в системе образования. Вместе они прожили около 60 лет.

Пенсионеры собрали более двух тысяч поздравительных советских открыток ко Дню Великого Октября. В настоящее время все они находятся в офисе карельского регионального отделения КПРФ на выставке, которую коммунисты посвятили 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Помимо открыток, здесь можно познакомиться и с другими интересными материалами, посвященными этому историческому событию, которыми поделились ветераны.

Выставка открыта по адресу: Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, 10, офис 302, помещение карельского регионального отделения КПРФ.

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Комментарии

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Беня
2017-10-12 10:15:49
Ага, настальгия таки...
А началось все откуда? Если копнуть глубже, Леонид Ильич подписал договор об ограничении стратегических ядерных вооружений. А зря. Если бы не подписал - не было бы рейганомики, не было бы главного геополитического противника. Мир сильно бы изменился, но граждане коммунисты струхнули (в отличие от пиндосов во времена "святых 90-х").
И вот таки закономерный итог: собирают открыточки времен великой империи, истекают желчью на победивших их капиталистов, машут кулаками после драки на гик-шоу, называемом партсобранием. Жалкое зрелище. А между тем, надо заметить, шо буржуи на остальной планете коммунистов извели, оставив парочку заповедников: в одном они вымрут сами, собирая открыточки, а в другом не подступиться, да и коммунисты они с натяжкой.
ЗЫ Правда Навальный 2017, надо отдать должное, с Большевиками 1917 даже рядом не стоит :)
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