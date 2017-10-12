ФОТО: Пенсионеры из Петрозаводска собрали коллекцию из двух тысяч советских открыток к Дню Великого Октября

В карельском отделении КПРФ открылась выставка художественных открыток, посвященная 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

Как рассказал депутат Заксобрания от КПРФ Валерий Шоттуев, коллекцию открыток к празднику Великого Октября ему передали ветераны компартии из Петрозаводска Иван Егорович Емельянов и его супруга Инна Максимовна.

Иван Егорович много лет отдал работе в лесной промышленности Карелии, был директором Кондопожского леспромхоза, первым секретарем Кондопожского райкома КПСС, первым заместителем председателя Совета Министров Карельской АССР. Супруга Инна Максимовна всю жизнь трудилась в системе образования. Вместе они прожили около 60 лет.

Пенсионеры собрали более двух тысяч поздравительных советских открыток ко Дню Великого Октября. В настоящее время все они находятся в офисе карельского регионального отделения КПРФ на выставке, которую коммунисты посвятили 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Помимо открыток, здесь можно познакомиться и с другими интересными материалами, посвященными этому историческому событию, которыми поделились ветераны.

Выставка открыта по адресу: Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, 10, офис 302, помещение карельского регионального отделения КПРФ.