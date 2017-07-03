ФОТО: Пэрис Хилтон выложила в инстаграм волнующие снимки

Поклонники оценили новый образ светской львицы.

Светская львица Пэрис Хилтон, чье лицо и прочие будоражащие воображение части тела прочно обосновались на обложках самых известных изданий, приняла участие в новой фотосессии, надев для съемок соблазнительное кружевное белье, сообщает ren.nv.

Фотографии со съемки селебрити выложила в своем Instagram. На снимках одна из самых узнаваемых блондинок планеты позирует в очень откровенных позах в одном нижнем белье.

Свой образ Хилтон дополнила черными туфлями на высоких шпильках и чулками в сеточку. Поклонники знаменитости горячо отреагировали на снимки Пэрис и в один голос говорили, что она выглядит потрясающе.

Публикация от Paris Hilton (@parishilton) Июн 29 2017 в 1:44 PDT