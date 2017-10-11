ФОТО: Пернатые хищники орудуют на улицах Петрозаводска

Житель карельской столицы сфотографировал сцену кровавой расправы над городской птицей.

"Пернатые хищники пируют прямо в центре Петрозаводска!

То ли сокол, то ли ястреб минут двадцать тому назад на Первомайском проспекте, прямо под окнами нашей квартиры словил голубя и спокойно ел его, невзирая на проходящих людей и на проезжавшие машины! Кроме этого, он еще успевал мне позировать!" – рассказал петрозаводчанин в социальной сети.