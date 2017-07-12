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Новости. От читателей
11:08, 12 Июля 2017

ФОТО: Петрозаводчане отдыхают на берегу высохшей реки

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Река Лососинка в центре Петрозаводска опять пересохла.

В редакцию "Столицы на Онего" горожанин прислал фото высохшей Лососинки.

"В сквере у Музыкального театра, где петрозаводчане любят отдыхать в хорошую погоду, пересохла река, - написал горожанин, - печальное зрелище – люди сидят на берегу высохшей реки. А раньше там можно было купаться".

Как объяснили "Столице на Онего" в мэрии Петрозаводска, на данный момент запланирован ремонт заслонок на устройстве, с помощью которого контролируется уровень воды в Лососинке в Зарецком парке. Как только подрядчик будет определен, механизм отремонтируют и в реке вновь появится вода.

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Комментарии

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Варвара
2017-07-12 13:10:45
Простым людям честным остается у болотца загорать...а всяким прохиндеям мошенникам и полагаю ворам как Впопову бережок Испанский полагается? Доколе ворье будет ныкаться за кордоном?Рамон дружище пакуй быстрее вещички и в путь дорогу?
goo
2017-07-12 12:55:24
#Тяжелое наследие Галины Ширшиной
pupsik
2017-07-12 12:35:48
А фонтан когда отремонтируют. Пока воды нет - трубы (или что там надо) заменить. Да и дно почистить от хлама
Онего
2017-07-12 12:55:39
pupsik, а как примут программу 1000 вёдер воды, так и начнут на камеры с озера носить и вливать..
Александр Красновский
2017-07-12 12:29:10
На Мерецкова раньше тоже было красиво, а потом забили на плотину и всё. Для современного ПТЗ это уже неудивительно.
Гость
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