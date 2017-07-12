11:08, 12 Июля 2017
ФОТО: Петрозаводчане отдыхают на берегу высохшей реки
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Река Лососинка в центре Петрозаводска опять пересохла.
В редакцию "Столицы на Онего" горожанин прислал фото высохшей Лососинки.
"В сквере у Музыкального театра, где петрозаводчане любят отдыхать в хорошую погоду, пересохла река, - написал горожанин, - печальное зрелище – люди сидят на берегу высохшей реки. А раньше там можно было купаться".
Как объяснили "Столице на Онего" в мэрии Петрозаводска, на данный момент запланирован ремонт заслонок на устройстве, с помощью которого контролируется уровень воды в Лососинке в Зарецком парке. Как только подрядчик будет определен, механизм отремонтируют и в реке вновь появится вода.
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