ФОТО: Петрозаводчане отдыхают на берегу высохшей реки

Река Лососинка в центре Петрозаводска опять пересохла.

В редакцию "Столицы на Онего" горожанин прислал фото высохшей Лососинки.

"В сквере у Музыкального театра, где петрозаводчане любят отдыхать в хорошую погоду, пересохла река, - написал горожанин, - печальное зрелище – люди сидят на берегу высохшей реки. А раньше там можно было купаться".

Как объяснили "Столице на Онего" в мэрии Петрозаводска, на данный момент запланирован ремонт заслонок на устройстве, с помощью которого контролируется уровень воды в Лососинке в Зарецком парке. Как только подрядчик будет определен, механизм отремонтируют и в реке вновь появится вода.