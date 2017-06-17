ФОТО: Петрозаводчанин гуляет по городу с питоном на шее

В редакцию прислали фото мужчины с питоном.

Сегодня в Петрозаводск пришло долгожданное тепло. Все вышли на улицу, кто поехал за город на шашлыки, на дачу, кто – на набережную, кто – в парки…

Горожане присылают фото с различных мест отдыха. Один из петрозаводчан запечатлел в Губернаторском парке мужчину с питоном на шее. Видимо, не только люди устали сидеть дома и мерзнуть.