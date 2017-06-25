ФОТО: Петрозаводчанке продали в одном из сетевых магазинов мясо с опарышем

В магазине на пр.А.Невского жительница Петрозаводска купила мясо, а из него вылез опарыш.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка, которая сообщила, что магазине на пр.А.Невского купила по акции охлажденное мясо (свинина карбонат), а когда развернула упаковку, увидела внутри опарышей.

Опарыш – это личинка мясной мухи, в дикой природе они питаются несвежим мясом.

Покупательница призывает всех быть внимательными при покупке продуктов и в то же время возмущается: "за что мы платим, чем кормим своих детей?"