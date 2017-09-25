06:40, 25 Сентября 2017
ФОТО: Площадку для игры кююккя и городки в Петрозаводске так и не привели в порядок
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Площадку для игр кююккя после соревнований лесорубов никто не привел в порядок.
"Так выглядит футбольное поле и место игры городошников после соревнований лесорубов. Опилки, грязь, лужи, разбитое машинами поле. Сюда не приходят теперь ни спортсмены, ни городошники, лишь рваный кроссовок символично висит на истрепанной сетке, где раньше тренировались метатели. Даже солнце не может высушить изрытую техникой площадку. Печально. Спорт в Петрозаводске не нужен властям", - пишут горожане.
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