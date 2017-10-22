ФОТО: По дороге в Лососинное две машины вылетели в кювет

Сейчас их эвакуируют – передает корреспондент "Столицы на Онего" с места происшествия.

По дороге в Лососинное на повороте на Машезеро две машины вылетели в кювет – здесь произошло сразу две аварии, передает наш корреспондент с места происшествия.

По всей видимости, обе машины занесло на скользкой дороге.

В настоящее время их эвакуируют.

По словам нашего корреспондента, сейчас дорога в этом месте почищена и посыпана пескосоляной смесью.