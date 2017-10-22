14:08, 22 Октября 2017
ФОТО: По дороге в Лососинное две машины вылетели в кювет
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Сейчас их эвакуируют – передает корреспондент "Столицы на Онего" с места происшествия.
По дороге в Лососинное на повороте на Машезеро две машины вылетели в кювет – здесь произошло сразу две аварии, передает наш корреспондент с места происшествия.
По всей видимости, обе машины занесло на скользкой дороге.
В настоящее время их эвакуируют.
По словам нашего корреспондента, сейчас дорога в этом месте почищена и посыпана пескосоляной смесью.
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