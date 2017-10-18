ФОТО: Подсадник пожала руку трансформеру в "Точке кипения"

В коворкинг-центре "Точка кипения" в Петрозаводске прошла презентация образовательных программ будущего технопарка "Кванториум".

По данным министерства образования Карелии, технопарк будет работать на базе центра "Ровесник". По словам директора Якова Фомичева, проект по созданию технопарка рассчитан на три года. На данный момент разработаны дополнительные общеобразовательные программы, которые реализуются в рамках сетевого взаимодействия. Педагоги центра прошли специальную подготовку. Набрано более 500 обучающихся.

В "Точке кипения" гостям представили будущие направления деятельности технопарка. Всего их шесть. Например, в IT-квантуме ребята научатся программировать и защищать данные в Интернете, в Аэроквантуме - познакомятся с созданием беспилотных летательных аппаратов, в Роботоквантуме – смогут конструировать и программировать различных роботов. Геоквантум соберет тех, кому интересно создавать виртуальные туры, 3D карты и работать с геопространственными технологиями,

Одним из участников презентации стала заместитель председателя правительства Карелии Лариса Подсадник. Она сфотографировалась с трансформером и пожала ему руку.