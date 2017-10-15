ФОТО: Появились фото ДТП на "Коле" в Карелии, где автопоезд протаранил три автомобиля

Групповое ДТП произошло в Олонецком районе у Торосозеро, пострадал 35-летний водитель автопоезда.

Напомним, авария произошла 13 октября в 22.30 на 314-м км трассы "Кола", в районе населенного пункта Торосозеро. Участники ДТП - грузовой фургон Ман (MAN) с прицепом, седельный тягач Мерседес (Mercedes-Benz) с полуприцепом, грузовой фургон Ман (MAN) с прицепом и легковой автомобиль Шкода (Skoda Fabia).

Как сообщает ДТП ПТЗ, попутное столкновение четырех автомобилей произошло в темное время суток, на участке автодороги с проводимыми ремонтными работами и реверсивным движением со светофорным регулированием.

Несколько автомобилей стояли, ожидая разрешающего сигнала светофора. Двигавшийся следом грузовой фургон с прицепом наехал сзади на стоящий автопоезд. Сила удара была такова, что автопоезд отбросило вперед на стоящий грузовой автомобиль с прицепом, а его, в свою очередь, - на стоящий впереди легковой автомобиль, уточнили на ДТП ПТЗ.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Для извлечения пострадавшего водителя Спасателям пришлось использовать специнструмент.

Как прокомментировали происшествие в УГИБДД по Карелии, водитель грузового автомобиля "Ман" с прицепом, подъезжая к участку дороги, на котором осуществляется реверсивное движение со светофорным регулированием, совершил наезд на стоящий автомобиль "Мерседес" с полуприцепом, который от удара совершил наезд на стоящий впереди автомобиль "Ман" с прицепом. В результате, автомобиль "Ман" совершил наезд на впереди стоящий легковой автомобиль "Шкода".

В результате ДТП пострадал 35-летний водитель грузового автомобиля, совершивший наезд на стоящую колонну транспортных средств. Водитель был госпитализирован.