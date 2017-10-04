ФОТО: Появились фото с ДТП на Шотмана, где сегодня вечером сбили пешехода

Жертвой аварии стал житель Петрозаводска, переходивший улицу вне пешеходного перехода.

По сообщению читателя "Столицы на Онего", приславшего фото в редакцию, автомобиль сбил молодого человека в 17.15. Пешеходу было 16-18 лет.

Напомним, как нам рассказали в УГИБДД по Карелии, автомобиль сбил мужчину, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. После ДТП молодой человек долго лежал на проезжей части.

Подробности происшествия устанавливаются.