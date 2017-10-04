21:02, 04 Октября 2017
ФОТО: Появились фото с ДТП на Шотмана, где сегодня вечером сбили пешехода
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Жертвой аварии стал житель Петрозаводска, переходивший улицу вне пешеходного перехода.
По сообщению читателя "Столицы на Онего", приславшего фото в редакцию, автомобиль сбил молодого человека в 17.15. Пешеходу было 16-18 лет.
Напомним, как нам рассказали в УГИБДД по Карелии, автомобиль сбил мужчину, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. После ДТП молодой человек долго лежал на проезжей части.
Подробности происшествия устанавливаются.
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