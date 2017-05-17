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14:21, 17 Мая 2017

ФОТО: Появились кадры с места аварии пассажирского автобуса на трассе в Карелии

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ДТП произошло сегодня утром в Муезерском районе.

Как сообщалось ранее, сегодня утром, 17 мая в 8.45, на 101 км автодороги "Кочкома – Госграница", в Муезерском районе, водитель рейсового автобуса "ЯК НК6120, который двигался по маршруту "Костомукша – Петрозаводск" (выехал из Костомукши в 6-30 утра), допустил съезд автобуса в кювет.

По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.
В момент происшествия в автобусе находились два водителя и 8 пассажиров.

Необходимые документы в наличии, тахограф установлен, предрейсовый осмотр пройден, водитель трезв.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" появились фото с места ДТП.

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