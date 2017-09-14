12:55, 14 Сентября 2017
ФОТО: Появились кадры с места смертельного ДТП в Пряже
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В Карелии автомобиль насмерть сбил двух мужчин, переходивших дорогу. Появились фото с места трагедии.
Напомним, 13 сентября в 19.50 на 395-м км трассы "Кола" в Пряжинском районе 48-летний водитель "Лада Приора" сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате оба мужчины 44-х и 38 лет погибли на месте.
По факту ДТП проводится проверка.
На сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" появились фото с места трагедии.
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