ФОТО: Появились кадры с места смертельного ДТП в Пряже

В Карелии автомобиль насмерть сбил двух мужчин, переходивших дорогу. Появились фото с места трагедии.

Напомним, 13 сентября в 19.50 на 395-м км трассы "Кола" в Пряжинском районе 48-летний водитель "Лада Приора" сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате оба мужчины 44-х и 38 лет погибли на месте.

По факту ДТП проводится проверка.

На сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" появились фото с места трагедии.