16:06, 25 Июня 2017
ФОТО: Появились снимки с места смертельного ДТП с бензовозом на трассе в Карелии
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Появились фото с места ДТП в Лахденпохском районе, где при столкновении бензовоза и иномарки погиб человек.
Сегодня днем, 25 июня в 14:28, в Лахденпохском районе, 213 км федеральной автомобильной дороги А-121, столкнулись автомобиль Suzuki и бензовоз.
В результате аварии один человек пострадал, один погиб.
Пострадавший доставлен в Лахденпохскую больницу.
Утечки воспламеняющейся жидкости из бензовоза нет.
На месте ДТП работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Подробности происшествия уточняются.
Фото с места смертельного ДТП размещены в паблике "Лахденпохья - навсегда".
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