ФОТО: Появились снимки с места смертельного ДТП с бензовозом на трассе в Карелии

Появились фото с места ДТП в Лахденпохском районе, где при столкновении бензовоза и иномарки погиб человек.

Сегодня днем, 25 июня в 14:28, в Лахденпохском районе, 213 км федеральной автомобильной дороги А-121, столкнулись автомобиль Suzuki и бензовоз.

В результате аварии один человек пострадал, один погиб.

Пострадавший доставлен в Лахденпохскую больницу.

Утечки воспламеняющейся жидкости из бензовоза нет.

На месте ДТП работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Подробности происшествия уточняются.

Фото с места смертельного ДТП размещены в паблике "Лахденпохья - навсегда".