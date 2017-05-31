ФОТО: Поклонники обсуждают изменившуюся фигуру певицы Рианны

Американская поп-певица Рианна заметно поправилась, что заставило поклонников и журналистов строить догадки о ее беременности.

Как отмечает портал Lady, в последние несколько дней пользователи Сети активно обсуждают заметно располневшую певицу Рианну. Звезда, которая всегда отличалась спортивной и подтянутой формой, в последнее время появляется на публике исключительно в объемных вещах, которые, впрочем, не могут скрыть лишний вес.



фото: https://www.instagram.com/theshaderoom/

В ряде зарубежных СМИ появилась информация о том, что причина в "интересном положении" звезды. В качестве предполагаемого отца журналисты предлагают две кандидатуры ее экс-бойфрендов: Криса Брауна и Дрейка. Однако эта информация пока является только догадками.