ФОТО: Полина Гагарина полностью обнажилась для фотосессии

Певица и молодая мама Полина Гагарина сфотографировалась полностью обнаженной и опубликовала эти кадры в своем Инстаграм.

30-летняя исполнительница записала новую песню "Обезоружена" и поделилась этой новостью со своими подписчиками. Также она опубликовала довольно откровенную обложку к этому синглу, сообщает uznayvse.

Стоит отметить, что снимок сделал супруг Полины Гагариной — известный фотограф Дмитрий Исхаков. Недавно он рассказал, что во время фотосессий они с супругой часто ругаются, но потом все же находят компромисс, и в итоге получаются шикарные фотографии.

Кстати, к выпуску новой песни и записи видеоклипа на нее, Полина Похудела почти на 25 килограммов. Лишний вес исполнительница набрала во время беременности. Напомним, недавно певица родила дочку.

Редакция сайта uznayvse.ru также добавляет, что поклонники Гагариной уже успели оценить не только обложку к песне, но и сам трек, назвав его хитом, от которого идут мурашки. Также интернет-пользователи написали, что теперь ждут клип.