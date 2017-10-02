ФОТО: Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину

Его подозревают в краже.

Как сообщили в МВД Карелии, отделом уголовного розыска Отдела полиции №3 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Андрей Николаевич Терентьев 1978 года рождения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".

Полиция просит граждан, которые располагают какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, незамедлительно сообщить сведения по телефонам в Петрозаводске: 8(8142) 755-000 или 8-911-435-91-04 или 02 (с мобильного – 102).