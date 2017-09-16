10:29, 16 Сентября 2017
ФОТО: Полутораметровая змея пугает жителей Карелии
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На городской набережной в Лахденпохья поселился огромный уж.
В паблике "Карелия лучшая" появились фото с неожиданной встречи на причале Лахденпохья. Полутораметровый уж встречал горожан на набережной.
"Присел полюбоваться заливом( полный штиль - лепота) на парапет причала. Любуюсь ,значит, и тут , прямо на меня, ползет она(он). Всего-то ничего под 1,5 метра тварь такая", - прокомментировал свои фото Андрей Уваров.
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