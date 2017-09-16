ФОТО: Полутораметровая змея пугает жителей Карелии

На городской набережной в Лахденпохья поселился огромный уж.

В паблике "Карелия лучшая" появились фото с неожиданной встречи на причале Лахденпохья. Полутораметровый уж встречал горожан на набережной.

"Присел полюбоваться заливом( полный штиль - лепота) на парапет причала. Любуюсь ,значит, и тут , прямо на меня, ползет она(он). Всего-то ничего под 1,5 метра тварь такая", - прокомментировал свои фото Андрей Уваров.