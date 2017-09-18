ФОТО: Пугачева на роскошной свадьбе - бабушка в мини

Поклонники осудили наряд Примадонны.

В Москве отгремела еще одна роскошная свадьба: на этот раз своего сына женил Самвел Карапетян - глава группы компаний "Ташир". По информации журнала Forbes, состояние Самвела оценивается в $4 миллиарда. Праздник прошел во дворце торжеств "Сафиса", сообщает cosmo.ru.

На свадьбе Карена Карапетяна и его возлюбленной Лилит гостей развлекали Сергей Шнуров, Николай Басков, итальянский певец Эрос Рамазотти, Филипп Киркоров, Вера Брежнева, а также Алла Пугачева. 68-летняя певица произвела на торжестве фурор. Артистка вышла на сцену в миниатюрном черном платье с широким поясом и в оригинальной длинной накидке.

Откровенный наряд продемонстрировал стройные ноги Аллы Борисовны, однако многие пользователи Сети не оценили выбор артистки, заявив, что она оделась не по возрасту.

"А зачем так коротко. Ведь надо скрывать недостатки", "Песня классная, но бабушка в мини - это уже слишком. Алла Борисовна! Возраст берет свое, и сколько пластик ни делай, старческие коленочки надо прятать. Старейте достойно!", "Неужели совсем не понимает, как глядя на нее, за ее спиной шушукаются и хихикают", - недоумевают пользователи Сети.

Поклонники заступились за Аллу Борисовну: "Боги не стареют! Не надо пихать в массы парадигму о старости. Как любят люди указывать и осуждать, не имея на то права, знаний и оснований".