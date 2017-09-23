ФОТО: Разбитую дорогу во дворе мэрии Петрозаводска залили бетоном

Территория вокруг здания администрации Петрозаводска выложена камнем, но мостовая уже давно стала приходить в негодность.

На месте отвалившихся камней, которыми прежде была выложена дорога к мэрии, появились забетонированные участки.

Фото в редакцию «Столицы на Онего» прислал житель Петрозаводска. По его словам, участки еще незатвердевшего бетона под ногами никак не огорожены, поэтому горожанам стоит быть осторожными: можно запачкать обувь и испортить труд рабочих.

Вокруг здания петрозаводской мэрии уже долгое время разрушается дорожное покрытие. Камни, которыми прежде были выложены тротуары, отваливаются.

Очевидно, от идеи вновь выкладывать дорогу к городской администрации камнем было решено отказаться в пользу более экономичного варианта ремонта дорожного покрытия.