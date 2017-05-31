ФОТО: Раздетая Волочкова едет в поезде

Анастасия Волочкова разместила в своем Instagram провокационное фото, рассказывает ren.tv.

Балерина на снимке предстала в полуобнаженном виде. На ее теле едва заметны только бретели пеньюара. А ноги звезды скрещены так, что фолловерам остается лишь догадываться, надела ли Анастасия нижнее белье.

Кто автор снимка - неизвестно, пишет "Ридус".

"Уютный и комфортный поезд Воронеж-Москва. Доброе утро", - подписала Волочкова снимок.