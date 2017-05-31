20:20, 31 Мая 2017
ФОТО: Раздетая Волочкова едет в поезде
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Анастасия Волочкова разместила в своем Instagram провокационное фото, рассказывает ren.tv.
Балерина на снимке предстала в полуобнаженном виде. На ее теле едва заметны только бретели пеньюара. А ноги звезды скрещены так, что фолловерам остается лишь догадываться, надела ли Анастасия нижнее белье.
Кто автор снимка - неизвестно, пишет "Ридус".
"Уютный и комфортный поезд Воронеж-Москва. Доброе утро", - подписала Волочкова снимок.
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