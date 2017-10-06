ФОТО: Редкие "голые" снимки Мэрилин Монро выставят на аукцион

Для голливудской красотки это была последняя провокационная фотосессия.

Редкие кадры были сделаны на съёмках фильма "Что-то должно случиться", пишет life.

Сделать фото обнажённой Мэрилин Монро удалось фотографу Лоуренсу Шиллеру, который и до этого работал с ней в нескольких фильмах.

По сценарию фильма "Что-то должно случиться" Монро должна была плавать обнажённой в бассейне. Её целью было соблазнить коллегу Дина Мартина.

Она разрешила сделать Шиллеру несколько снимков и продемонстрировала свою потрясающую фигуру. Позировала Монро так, что в её фото не было ни намёка на пошлость.

К сожалению, фильм так и не удалось отснять до конца: голливудская красотка скончалась.

Теперь эти редкие кадры, а также фото, на котором ей преподнесли торт с бенгальскими огнями в честь её дня рождения, могут быть проданы на аукционе Heritage Auctions за 35 тысяч долларов.