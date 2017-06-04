ФОТО: Рейсовый автобус попал в ДТП на трассе в Карелии, пострадали 4 человека

В Сортавальском районе столкнулись иномарка и рейсовый автобус, пострадали 4 человека, из которых двое несовершеннолетних детей, сообщили в ГИБДД Карелии.

На трассе в Сортавальском районе, на выезде из поселка Хелюля, 2 июня рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Сортавала-Вяртсиля", столкнулся в легковым автомобилем.

По информации ГИБДД Карелии, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом.

В результате ДТП пострадали 3 пассажира автобуса, среди которых двое несовершеннолетних детей, и пассажирка иномарки, у которой не сработала подушка безопасности.

Всем пострадавшим была оказана разовая медицинская помощь на месте происшествия.

Также, по данным ГИБДД, при столкновении транспортные средства получили повреждения: легковой автомобиль значительно пострадал, у автобуса искорежена "надколесная часть", что в момент ДТП привело к блокировке дверей.

Очевидцы аварии сообщили в Сети, что у легковушки вырвало все с капота.... Двигатель валялся в 20 метрах от нее и дымился. Все живы, но не все целы. Пассажирка иномарки сильно пострадала: в ее авто не сработала подушка безопасности, хотя она была пристегнута.