ФОТО: Водители с матами проезжают по изрытой ямами дороге в центре Древлянки

Ямы на Березовой аллее в Петрозаводске становятся все глубже, а ямочный ремонт так и не начинается.

Круглый год проезд по Березовой аллее со стороны ТЦ "Столица" и здания младшего лицея №1 затруднен то наледью, то ямами.

Но если лед с наступлением теплого времени года тает, то ямы никуда не пропадают, а становятся все глубже и шире.

Все лето водители прождали начала ямочного ремонта на Березовой аллее, но чуда так и не произошло.

В результате с наступлением нового учебного года, когда вдоль дороги стали парковать автомобили родители, привозящие детей в школу, ямы уже нет возможности объехать и приходиться ломать подвеску в асфальтовых провалах и материться.

В мэрии Петрозаводска обещали, что в ближайшее время будет проведен ямочный ремонт на 12 улицах - Березовая аллея тоже есть в этом списке.

Но, как сообщили в администрации, чтобы не нарушать технологию, ремонт можно проводить только в сухую погоду, поэтому подрядчик ждет дни без дождя.

А пока мэрия думает, водителям остается либо выбирать пути объезда, либо пересаживаться на внедорожники.

Отметим, что не в лучшем состоянии находится и пешеходный тротуар.