ФОТО: Водители с матами проезжают по изрытой ямами дороге в центре Древлянки
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Ямы на Березовой аллее в Петрозаводске становятся все глубже, а ямочный ремонт так и не начинается.
Круглый год проезд по Березовой аллее со стороны ТЦ "Столица" и здания младшего лицея №1 затруднен то наледью, то ямами.
Но если лед с наступлением теплого времени года тает, то ямы никуда не пропадают, а становятся все глубже и шире.
Все лето водители прождали начала ямочного ремонта на Березовой аллее, но чуда так и не произошло.
В результате с наступлением нового учебного года, когда вдоль дороги стали парковать автомобили родители, привозящие детей в школу, ямы уже нет возможности объехать и приходиться ломать подвеску в асфальтовых провалах и материться.
В мэрии Петрозаводска обещали, что в ближайшее время будет проведен ямочный ремонт на 12 улицах - Березовая аллея тоже есть в этом списке.
Но, как сообщили в администрации, чтобы не нарушать технологию, ремонт можно проводить только в сухую погоду, поэтому подрядчик ждет дни без дождя.
А пока мэрия думает, водителям остается либо выбирать пути объезда, либо пересаживаться на внедорожники.
Отметим, что не в лучшем состоянии находится и пешеходный тротуар.
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