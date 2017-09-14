ФОТО: Водители с матами проезжают по изрытой ямами дороге в центре Древлянки

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10:18, 14 Сентября 2017

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Ямы на Березовой аллее в Петрозаводске становятся все глубже, а ямочный ремонт так и не начинается.

Круглый год проезд по Березовой аллее со стороны ТЦ "Столица" и здания младшего лицея №1 затруднен то наледью, то ямами.

Но если лед с наступлением теплого времени года тает, то ямы никуда не пропадают, а становятся все глубже и шире.

Все лето водители прождали начала ямочного ремонта на Березовой аллее, но чуда так и не произошло.

В результате с наступлением нового учебного года, когда вдоль дороги стали парковать автомобили родители, привозящие детей в школу, ямы уже нет возможности объехать и приходиться ломать подвеску в асфальтовых провалах и материться.

В мэрии Петрозаводска обещали, что в ближайшее время будет проведен ямочный ремонт на 12 улицах - Березовая аллея тоже есть в этом списке.

Но, как сообщили в администрации, чтобы не нарушать технологию, ремонт можно проводить только в сухую погоду, поэтому подрядчик ждет дни без дождя.

А пока мэрия думает, водителям остается либо выбирать пути объезда, либо пересаживаться на внедорожники.

Отметим, что не в лучшем состоянии находится и пешеходный тротуар.

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Комментарии

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sherhan2
2017-09-14 13:37:13
Ждём от Главы Карелии конкретных санкций.Надеюсь,Петросовет Боднарчука вместе с Мирошник с треском уйдёт в отставку,принудительно,конечно.
Миша
2017-09-14 13:19:15
Инженер Брунс, не защищаю её,но при Гале дороги делали,хоть и "вредили" ей постоянно....... Что-то в Карелии не так, 29% выбрали Главу, 71% не" признал выборы",а "эффективного менеджера" выбрали 8 человек!!!??? это 0000,1 % где-то , от всего количества избирателей ,для чего всё это делается,пока "понять трудно",но по дорогам и остальной "оптимизации", абсолютно очевидно....
Инженер Брунс
2017-09-14 12:28:53
так наследие это всенародноненавидимого мэра ГИШ, надо было думать, когда ее выбирали
User
2017-09-14 13:15:53
Инженер Брунс, да-да, и Обама еще подгадить успел.
Demari
2017-09-14 13:01:06
Инженер Врунс, пора в Матросы . Ауууу. :)))
Ширшина же давно не руководит городом . Сейчас городом руководят ПЖиВ овцы. К ним претензии..болезный . :))))
User
2017-09-14 12:11:24
А что по этому поводу скажут крепкие хозяйственники с общественными контролерами?
новый
2017-09-14 11:05:07
Дети и учителя с матами добираются в школу.
Гость
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